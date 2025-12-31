Ładne podsumowanie dokonań Microsoftu związanych z rozwojem Windows 11
Rok 2025 okazał się katastrofą dla systemu Windows 11, ponieważ frustrujące błędy i nachalne funkcje nadal podważają zaufanie do flagowego systemu operacyjnego Microsoftu - coś musi się pilnie zmienić.marusz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 107
- Odpowiedz
Komentarze (107)
najlepsze
Proponuje więcej sprintów, więcej hindusów i więcej pilnych spotkań by omówić dokładnie co i jak zmienić. No i przede wszystkim ciągle zmieniać.
lol
roftl
lmao
witać że padżit jest u steru