W ogóle projektanci Microsoftu są świetni, że wpadają na pomysły, że ludzie oczekują nagrywania wszystkiego co robią na komputerze po to by móc wyszukać plik, który otwierali godzinę temu, ale ci sami projektanci nie wpadają na takie trywialne pomysły jak np. ktoś podłącza pada od Xboxa i chciałby sobie na pulpicie wybrać skrót do gry i ja odpalić za pomocą pada.