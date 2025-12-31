Bezdzietne kobiety później przejdą na emeryturę?
Sytuacja demograficzna w Polsce jest coraz trudniejsza. Przyrost naturalny jest ujemny.theOstry
Po raz kolejny wysłano petycje, tym razem do prezydenta, o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Słusznie zauważono, że kobiety żyją o 7.5 roku dłużej od mężczyzn, a przechodzą na emeryturę o 5 lat szybciej. Jak najbardziej powinno nastąpić wyrównanie wieku emerytalnego tylko każda partia polityczna wie, że jeżeli to zrobi to straci ogromne poparcie które mają ze strony starszych
Teraz tylko niech ktoś przetrze szlak w polskich urzędach (szczególnie w ZUS) uwzględniania takiej "zmiany płci" i staniemy się krajem gdzie ponad 90% ludności to będą kobiety - bo faceci będą masowo "zmieniać płeć", oczywiście w ramach solidaryzowania się z uciskanymi i dyskryminowanymi kobietami :)
O
Facet jak już dożyje tej emerytury, to do końca swoich dni "dopłaca" kobietom do ich poborów. Jemu, to co odłożył, rozkłada się na większą ilość rat (za to
@puretech: O, po raz pierwszy moge tego uzyc! Instytow danych z d--y?
Pomimo wszystko, to kobiety i tak częściej pozostają bezrobotne w wieku produkcyjnym niż mężczyźni.
Zostanie zakrzyczane "argumentami" o dyskryminacji bezdzietnych (czy bezpłodnych), odmieni się przez wszystkie przypadki "lebensborn" i będzie po temacie...
Co ciekawe w sumie wiek emerytalny nie musiałby być nawet zrównywany żeby było (w miarę) sprawiedliwie.
Bo niech chociaż ta emerytura będzie uczciwie kalkulowana, czyli jej wysokość wynika z sumowanych i waloryzowanych składek (to już mamy), oraz dzielona przez przewidywaną długość życia dla każdej płci z osobna (a tego nie mamy, bo bazą
Dlaczego bezdzietne kobiety a obecnie w sumie WSZYSTKIE powinny mieć niższy wiek emerytalny niż mężczyźni?
Czy powszechnie znany FAKT dotyczący dłuższej średniej wieku nie jest istotny?
Co ciekawe, nikt nie mówi o obniżeniu wieku emerytalnego dla mężczyzn bo wydaje się OCZYWISTYM, że ogólna długość życia poszła do przodu, wpływy do budżetu z tytułu stosunku pracy sa istotne itp.
Wiadomo, że każdy rząd który
kobiey chcialy
@amarillos: Kobiety od 67 lub 68 roku życia a faceci od 60 roku życia. Dlaczego? Bo według średniej długości życia na płeć każdy spędzi średnio 15 lat na emeryturze. Wtedy i emerytura będzie taka sama a nie ze kobiety mowia ze maja za mało i mężczyźni pożyją i odpoczną sobie przed śmiercią.