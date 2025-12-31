Kraków i Parma jako króliki doświadczalne. Tak UE przepycha SCT kolanem
Masz starszy samochód, bo nie stać Cię na nowy z salonu? Kraków ma dla Ciebie plan: od 2026 r. zapłacisz za wjazd, a od 2029 r. dostaniesz całkowity zakaz. Raport Dynaxibility4CE: Urzędnicy już wiedzą, jak sprawić, żebyś zaakceptował zakazy, których nie chcesz.awres
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 93
- Odpowiedz
Komentarze (93)
najlepsze
No szok... d-------e SCT, podatków, danin, wysokie ceny prądu, opłaty emisyjne, przy jednoczesnym spełnianiu żądań górników z d--y.... no gdyby tylko był jakiś powód dlaczego rosną nastroje eurosceptyczne. A wiem to pewnie przez określanie płci w ofertach pracy, teraz problem już został rozwiązany
@fittrenerka: brawo! Cała prawda w jednym zdaniu!
To pewnie za tę świetną robotę w oddłużaniu jego zastępcy dostali nagrody pieniężne.
Tak serio to chyba oczywiste, że chodzi o to aby z przyjezdnych wyciągnąć hajs. Przyjezdny nie głosuje, a i tak musi przyjechać, proste.
Jak tego byłoby mało
. A na co dzień....Zawodowy zielony komunistyczny oszust na lejcach oszołomów z UE dla
@EmilioEstevez: ani słowa k---a o morawieckim twórcy SCT
W życiu wcześniej nic nie wyrzuciłem na drogę ani do pieca. Teraz w ramach protestu tylko tam.
kolejny wirtualny problem.
@dqdq1: bo ci sami ludzie twierdzą że SCT wcale nie wprowadził morawiecki
bo u dieslarzy nie ma czegoś takiego jak drogie paliwo, choćby nawet za godzinę pracy mieli zalać tylko 2,5 litra to nadal złego słowa nie powiedzą na paliwo że jest drogie