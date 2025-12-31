Nie jestem psiarzem i daleko mi do posiadania psa, ale jest to jeden z dylematów, których nie można rozwiązać.



No bo kogo karać, wymagać albo cokolwiek?



Z jednej strony deweloperka, która wygląda tak, że dosłownie pół osiedla to beton i dwa krzaczki na krzyż, czasem zdarza się, że przy wejściu do klatki jest mały trawnik. Który pies wytrzyma 500 m do najbliższego "nieuczęszczanego" trawnika?



Podatek Pokaż całość