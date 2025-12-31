Cyfrowa kolonia USA? Niemcy wzywają do masowego porzucenia Googlea i X
Czy Europa jest cyfrową kolonią Stanów Zjednoczonych? Niemiecki Chaos Computer Club uważa, że tak i zapowiada konkretne działania, by z tym walczyć.mkk10
Komentarze (122)
Wtedy powoli wytwarzac swoje sensowne alternatywy. Tylko to musialo by byc naprawde wspolne przedsiewziecie, dobra koordynacja i integracja.A Niemcy musialby zrozumiec, ze czesc tego softu nie bedzie robione u nich.
@K-S-: no oni generalnie mocno zacofani są technologicznie, nic nowego.
@Karl_Cotlet: wyższym od nich ( ͡º ͜ʖ͡º) przynajmniej jeśli chodzi o cyfryzację społeczeństwa. Szybki internet, bezpieczne płatności, szybkie przelewy, bezpośrednie przekazy między ludźmi BLIKiem, płatność kartami w ogóle...
Tak, gospodarczo są lepsi od nas, bo nie byli pół wieku pod sowieckim butem i nie mieli wyrżniętej w pień inteligencji.
@Gjbgghbhhjj: jako Google robi kartotekę praktycznie każdemu na świecie, nawet jak wysyłasz link z yt do kolegi, to o ile go nie wyczyścisz, google już wie, że się znacie ¯_(ツ)_/¯
@Zycho: To przeklej tam publicznie dostępną lokalizację odrzutowca Elona xD
@wczesneBordo Oczywiście same dowody anegdotyczny, zero konkretów. Swoją nienawiśc do platformy X i Muska opieracie na urojeniach i nagłówkach gazet. Banda neuropółgłówków.
800k do 1.5 mln aktywnych na mastodoncie vs 430mln na X.
Kto tam będzie pisał? XD
Ecosia rżnie głównie googla itp i ma nawet kasę od amerykańskich firm.
Dla Googla alternatywą jest tylko Bing albo Yandex bo reszta daje g---o a nie wyniki wyszukiwania.
Dla YouTube alternatywa to TikTok albo BiliBili.
Żadna z działających alternatyw nie jest
Nawet Chinole mają swoje (lub 'pożyczone') procesory/karty graficzne xD
W sensie ty teraz mówisz że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego czym chmura jest na prawdę a ja to mam wrażenie że większość tych ludzi nawet by nie potrafiło dać jakiegoś fałszywego opisu czym jest chmura bo nawet na to im wiedzy nie starcza by coś zmyślać. Od zwyczajnie hasełko
Na początek starczy. Myślę, że e/OS to dobry wybór
To w czym problem? W lenistwie krajów uniii.
Realny problem zaczyna
Początkowo to był taki "grupowy SMS". Masz 120 czy ileś znaków by przekazać treść. Więc co realnie możesz napisać? I to uwielbiali politycy, możesz być w kontakcie (bardzo prostym), ale tak ogólnym, że nic nie musisz pisać.
Oczywiście to się zaczeło zmieniać