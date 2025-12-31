Jak pojawią się jakieś ZNACZĄCE rozwiązania to pomyślę nad zmianą bo póki co to Europa nawet nie ma producenta hardware'u xD Nie mamy fabryk które by produkowały procesory czy innych układów w zaawansowanej architekturze. Nie mamy znaczącego softu chociażby pakietów biurowych (większość leci na Microsofcie, ewentualnie Libre Office), systemów operacyjnych, konsol do gier itd.



Nawet Chinole mają swoje (lub 'pożyczone') procesory/karty graficzne xD