Dziesięć baniek kary dla Disneya brzmi dumnie, ale dla takiego giganta to pewnie tyle, co budżet na catering przy produkcji jednej części Gwiezdnych Wojen. Najbardziej obrzydliwe w tym wszystkim jest to "cwaniakowanie" oznaczanie bajek jako treści nie dla dzieci tylko po to, żeby ominąć blokady i móc bezkarnie śledzić każdy ruch maluchów w sieci.