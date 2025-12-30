Miesiąc temu siadłem nagrać webinar do kursu. 20 minut materiału. Myślałem że ogarnę w godzinę max.

Podejście pierwsze: zapomniałem co chciałem powiedzieć w połowie. Od nowa.

Podejście drugie: zająknąłem się na fragmencie o cenach. Od nowa.

Podejście trzecie: nagrałem wszystko, odpaliłem podgląd - moje notatki widać na nagraniu ekranu. ( ͡° ͜ʖ ͡°) Od nowa.

Podejście czwarte, piąte... przestałem liczyć.

Po 3 godzinach miałem jedno używalne nagranie. I słychać było że jestem już wykończony.

Największy problem: jak udostępniasz ekran albo nagrywasz, to nie masz gdzie schować notatek. A jak zerkasz w bok na drugi monitor to widać że czytasz.

Szukałem jakiegoś telepromptera na Maca. Albo zasłaniały pół ekranu, albo scrollowały ze stałą prędkością (za szybko/za wolno), albo były widoczne przy udostępnianiu ekranu. Beznadzieja.

No to napisałem własny. Siedzi w tym bezużytecznym notchu MacBooka, scrolluje się gdy mówię, pauzuje gdy milczę, i jakoś magicznie jest niewidoczny przy screen sharingu.

Używam od kilku tygodni. Ten sam webinar nagrałem w jednym podejściu.