Za tydzień po 25 latach odsiadki wychodzi Ryszard Bogucki
Złote dziecko lat '90 - w wieku 24 lat był notowany na liście 100 najbogatszych Polaków. Ekskluzywne samochody, nieruchomości, wybory Miss Polonia. Później niby zabójstwo Papały, niby Pershinga i cyk - 25 lat więzienia. Wychodzi za tydzień.okoboji
Zapomnieli podać jakie to jest to nowe nazwisko... Nie chcialbym robić z nim interesów :)
@FilipWWL: Hebrajskie :)
Łubu dubu, łubu dubu,
niech żyje nam prezes naszego klubu! Niech żyje nam!
To mówiłem ja, Jarząbek Wacław
@pomaranczowyogorek: tylko Bogucki ma akurat wielomilionowy majątek bo przed aresztowaniem zakupił wiele działek np w Katowicach, które sobie stały a wartość przez 25 lat wzrosła pewnie o 1000% jak nie lepiej