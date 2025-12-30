Amazonia przechodzi w stan "hipertropikalny". Koniec największego lasu świata?
Najnowsze badania międzynarodowego zespołu naukowców ujawniają, że Amazonia wkracza w nowy, nieznany dotąd stan określany jako hipertropikalny. To zjawisko, które nie miało swojego odpowiednika na Ziemi od milionów lat, niesie ze sobą poważne konsekwencje nie tylko dla samej Amazonii, ale i dlaStopa_Szopa
Komentarze (34)
Spokojnie. Miliony lat temu też takie zjawisko było i nic się nie stało. jest OK. Clickbajt.
A co do lasu... czy to nie jest tak, że w dłuższym czasie jego bilans jest na "0"? Bo owszem więzi CO2 w roślinach, ale one w końcu umierają i jeśli pod nim nie robi się torfowisko i nie zapada się to w wodę,
W kwestiach stricte naukowych - jak medycyna czy klimatologia znaczenie ma wyłącznie dorobek naukowy, fakty oraz płynące z nich wnioski. Jeśli w danej dziedzinie wszyscy specjaliści na świecie są zgodni co do pewnych ustaleń, to każdy rozumny człowiek uzna je za prawdziwe - a jeśli istnieją alternatywne, to za te najbardziej prawdopodobne.
Tylko że
Każdy las odda zmagazynowane CO2, różnicą jest tylko skala czasu.
Licząc dekadami, lasy tropikalne (jeszcze) mają bilans dodatni czyli produkują więcej niż wydzielają. Lasy liściaste czy iglaste tutaj są ujemne albo zerowe.
W skali setek lat to już wszystkie lasy oddają CO2 do atmosfery.
Dodam, że przez działalność człowieka również lasy tropikalne przestają działać jako długoterminowe magazyn węgla
