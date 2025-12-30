Wrzucę pewny wątekNiestety ale durne działania powodują niechęć do racjonalnej polityki klimatycznej bo te SCT to kompletne brednie promowane przez lewaków. Ciekawe czy dostanę łątkę russkiego bo śmie krytykować nie trafne pomysły. Tak samo z UE - nie trzeba płacić komuś by ją ośmieszał i produkował jej przeciwników. Zrobi to sama wraz z tuzami intelektu którzy będą wyzywać każdego kto śmie krytykować, zupełnie jak na mirko.