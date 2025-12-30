Maczety zniszczą strefę absurdu Miszalskiego? Rośnie gniew wobec SCT [SONDA]
SCT w Krakowie wywołuje chaos: inwigilacja, nierówne zasady i gniew kierowców. Czy protesty przerodzą się w akty wandalizmu i przemocy?badtek
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 151
- Odpowiedz
SCT w Krakowie wywołuje chaos: inwigilacja, nierówne zasady i gniew kierowców. Czy protesty przerodzą się w akty wandalizmu i przemocy?badtek
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (151)
najlepsze
Takie są najważniejsze cele klimatyczne! Uśmiechnijcie się!
https://wykop.pl/link/7861093/polityka-klimatyczna-moze-przyniesc-odwrotny-skutek-i-zniechecac-do-zielonych
Niestety ale durne działania powodują niechęć do racjonalnej polityki klimatycznej bo te SCT to kompletne brednie promowane przez lewaków. Ciekawe czy dostanę łątkę russkiego bo śmie krytykować nie trafne pomysły. Tak samo z UE - nie trzeba płacić komuś by ją ośmieszał i produkował jej przeciwników. Zrobi to sama wraz z tuzami intelektu którzy będą wyzywać każdego kto śmie krytykować, zupełnie jak na mirko.
Polityka klimatyczna może przynieść odwrotny skutek. I zniechęcać do "zielonych"
Jedynym prawdziwym celem tej pseudo ekologii jest dobicie przemysłu w Europie i zyski dla Chin. Stąd też organizacje to promujące mają duuuże budżety i niestety duży wpływ na wielu polityków. Pamiętajcie przy sondażach i urnach.
https://wykop.pl/link/7687305/rusza-najwieksza-na-swiecie-wycinka-lasow-obszar-o-powierzchni-belgii-pod-topor
Rusza największa na świecie wycinka lasów. Obszar o powierzchni Belgii pod topór