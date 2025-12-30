Windows XP vs Vista vs 7 vs 8.1 vs 10 vs 11
Porównanie wersji Windowsa od wersji XP aż do aktualnego Win 11 na tym samym lapku. Bardziej ciekawostka z uwagi na użyty sprzęt ale niektóre różnice są zaskakujace.Sztywnesutkiszatana
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
@sedros: najgorsze że nie można wtedy odpalić komputera, iść na kawę i wrócić po 20 minutach do gotowej do pracy maszyny. Zawsze trzeba czekać jak ten skończony idiota na ekran logowania, żeby wklepać hasło i kontynuować "włączanie"
Kupiłem della z odzysku. 128GB SSD, 8GB RAM, win 11 na pokładzie. Stary monitor, dysk HDD przełożony. Śmiga.
Januszex mógłby chyba zrobić podobnie? Zresztą kupowanie lapków to nieporozumienie. Logowanie z dowolnego kąkutera/laptopa/tableta i można zapomnieć o starzejącym się sprzęcie. Dane w chmurze firmowej.
Może tylko graficy, oni muszą mieć stacjonarnego potwora do obróbki filmów.
xDDDDD
Jak Windows 10 przestanie obsługiwać oprogramowanie, to przechodzę na Linuksa z TLP, dłużej już nie będę znosić gównianego kodu Microsoftu, już Windows 10 był wolniejszy przy otwieraniu KALKULATORA przez jakieś
Jak już mody, to coś w stylu 51lite czy TinyXP, które faktycznie coś wycinają i nie dodają wszystkich możliwych dodatków do nLite.