Ponad tysiąc stron dowodów i umorzenie. Sprawa Kononowicza bez finału w sądzie
Śledztwo ws. znęcania się nad Krzysztofem Kononowiczem umorzone mimo ogromu dowodów. Internauci w szoku.GrimoaldStarszy
- #
- 28
- Odpowiedz
Śledztwo ws. znęcania się nad Krzysztofem Kononowiczem umorzone mimo ogromu dowodów. Internauci w szoku.GrimoaldStarszy
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (28)
najlepsze
https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2023-03-28/matka-klnie-i-wrzeszczy-na-dziecko-postepowanie-umorzono/
Przemoczony gównem karton.
Ale tu? Prokurator chyba miał wszystko w czterech literach i tyle. Wielka szkoda, ale to jest standard ze służbami w naszym kraju. Jak było z majtczakiem, jak było z tym żołnierzem/policjantką żoną żołnierza co dziewczynkę na pasach potrącił bandyta,
Karton ciebie nie obroni, ale łapy po pieniądze to już pierwszy wyciąga.