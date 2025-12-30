Ruski statek widmo zatonął podczas przemytu części do reaktora jądrowego
Hiszpańscy śledczy potwierdzili, że rosyjski statek towarowy Ursa Major, który zatonął u wybrzeży Kartageny w grudniu 2024 roku, przewoził niezadeklarowane elementy reaktora jądrowego, prawdopodobnie kierowane do Korei Północnej.occultronaut
Tymczasem z rzeczy ważniejszych: nie uwierzycie, co zjadłem dzisiaj na śniadanie!
https://en.wikipedia.org/wiki/MV_Ursa_Major
/
@WykoZakop: czyli rosjanie sami zatopili swój statek jako false flag
Tak wynika z tłumaczenia, ale raczej bardziej (realniej) to za pomocą USV (drona
ruscy do Hiszpanów po Katagenie: ODDAJCIE WRAK!