Na wstępie zaznaczę, że to mój pierwszy taki wpis, więc jeśli coś robię nie tak – dajcie znać. Chcę opisać swoją sytuację ku przestrodze, bo widzę, że podobne historie już się przewijały. W ogóle polecam sprawdzić opinie na google odnośnie ich centrum logistycznego, sporo komentarzy z podobną historią do mojej

Miałem drugą umowę z Netią na internet. Finalnie usługa nigdy nie została uruchomiona z winy Netii. Z tego, co ustaliłem, technik Netii podłączył moje mieszkanie do sieci innego operatora xD. Tak przynajmniej twierdzi technik od nieruchomości, który później interweniował.

Po jego wizycie miałem dostęp wyłącznie do strony http://autokonfiguracja.netia.pl/ , co – z tego co rozumiem – oznaczało, że internet działał, tylko Netia musiałaby aktywować usługę / router. Żeby w ogóle do tego doszło, musiałem się sporo namęczyć z zarządcą nieruchomości, aż w końcu technik przyszedł i sprawdził instalację. Całość trwała około 3 miesięcy.

Po tej interwencji próbowałem wielokrotnie skontaktować się z panią z Netii, z którą zawierałem umowę przez telefon, ale przestała odbierać telefony. Nawet technik nieruchomości próbował się z nią kontaktować przy mnie, bez skutku.

Dzisiaj dostałem natomiast pismo od Netii w sprawie pierwszej, zakończonej już umowy, wysłane na mój aktualny adres. W środku: nota obciążeniowa na 550 zł za rzekomo nieoddany sprzęt xD. Sprzęt ten odesłałem na adres wskazany przez Netię oraz mam potwierdzenie nadania i potwierdzenie odbioru. Co istotne, po doręczeniu paczki nikt mnie nie informował, że coś jest nie tak – żadnych braków, uszkodzeń, żadnego kontaktu. Od razu nota do zapłaty.

Najlepsze jest to, że o wypowiedzeniu drugiej umowy dowiedziałem się dopiero dziś od konsultantki xD. Dzwoniłem w sprawie tej drugiej umowy, bo chciałem, żeby ktoś w końcu przyszedł z Netii i aktywował internet, a konsultantka mówi mi, że umowa została wypowiedziana.

Twierdziła, że wypowiedzenie otrzymałem, ale wysłali je na poprzedni adres(w ogóle notę wysłali na mój poprawny adres, ale wypowiedzenia drugiej umowy już nie xD), pod którym już nie mieszkam. Fizycznie nigdy nie dostałem wypowiedzenia, oraz żadnego maila. Mówię jej, żeby mi je wysłali, skoro go nie mam, a ona na to, że „już było wysłane i że je dostałem” – tylko że na stary adres. Powiedziałem jej po raz kolejny, że żadnego wypowiedzenia nie dostałem, a ona ze dostałem 11 grudnia xD. W tym momencie rozmowa przestała mieć sens i się rozłączyłem.

Obawiam się, że odeślę kolejny sprzęt, który technik Netii zostawił u mnie przy tej drugiej umowie, a za jakiś czas dostanę kolejną notę, że sprzęt „nie został zwrócony”.

W tym przypadku nie podpisywałem żadnego protokołu przekazania sprzętu, wszystkie papiery, protokoły i sprzęt leżą u mnie w mieszkaniu, nikt oficjalnie nie poinformował mnie, że mam cokolwiek zwracać.

Na koniec krótkie wyjaśnienie, dlaczego sam nie wypowiedziałem umowy i czemu to wszystko tak się ciągnęło. Przeprowadzałem się do innego mieszkania – ta druga umowa była aneksem do już trwającej. Do tego zwyczajnie nie znam się, a technik Netii albo mnie robił w chooja, albo sam nie wiedział, gdzie jest problem: raz problem miał być ze światłowodem, raz że „przełamany”, potem że „cała instalacja uszkodzona”, był 2 razy u mnie na mieszkaniu.

Przez zarządcę nieruchomości próbowałem skontaktować technika Netii z technikiem od budynku żeby ustalili gdzie leży problem, ale finalnie nic z tego nie wyszło, albo jeden nie odbierał od drugiego albo na odwrót xD

Pytanie do Was: Czy ktoś miał podobną sytuację? Czy wiecie, co mogę z tym zrobić, żeby nie płacić tej kary 550 zł? W to, że odzyskam pieniądze za abonament płacony za usługę, która nie działała, szczerze mówiąc już nie wierzę.



Jeszcze jedna ważna informacja smsa od Netii z instrukcja odesłania sprzętu dostałem 7.08.2025, ale z internetu na wcześniejszym mieszkaniu korzystałem do 26.08.2025, kiedy technik z Netii podjął pierwszą próbę podłączenia internetu na drugim mieszkaniu. Sprzęt dopiero odesłałem 18.10.2025 więc to może być moją winą, ale w screenach poniżej mam potwierdzenie, że przesyłka została odebrana przez Centrum Logistyczne Netia.





