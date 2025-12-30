GOPR jak taksówka. Ratownicy zostali wezwani na Śnieżkę, by zwieźć ze szczytu ko
Kompletną nieodpowiedzialnością wykazał się mężczyzna, który 27 grudnia wybrał się na Śnieżkę. Był tak pijany, że nie dał rady samodzielnie zejść ze szczytu. Ewakuowali go ratownicy Karkonoskiej Grupy GOPRrybak_fischermann
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 82
- Odpowiedz
Komentarze (82)
najlepsze
Fiu fiu, w tym wieku takie imprezy robić na szczycie góry ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@gorzki99: a zul kulturka, jak panisko, jeszcze morde drze i obrzyga korytarz ale pakiet usług dostanie bo jak nie to w wyborczej napisza ze sor kutasy bezduszne, a Ty? Ty to s--------j, tylko ZUS i składka zdrowotna ma być zapłacona!
Spoko, niech będzie jak u sąsiadów, wykupujesz ubezpieczenie albo dostaniesz rachunek. Ale niech się wtedy sami utrzymują, nie z budżetu nas wszystkich.
@Elaviart: no wiem, wiem, szczególnie u nas. Ale ponieważ to trudne i pracochłonne to pracują nad tym od lat, prawda? Czy też może zajeli się emeryturami dla tancerzy, bo to proste i od razu?
To jakiś lokals. Pewnie bywał tam i imprezował już nie raz, tylko nie przewidział, że z wiekiem wzrok już nie taki jak kiedyś.