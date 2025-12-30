To prawdziwa rewolucja w podglądaniu wszechświata SPHEREx nie robi po prostu „zdjęć”, ale tworzy trójwymiarowy, wielobarwny skan kosmosu, który dla astronomów jest jak przejście z czarno-białego telewizora na 4K. Dzięki 102 długościom fal podczerwieni naukowcy mogą zajrzeć przez pył gwiezdny tam, gdzie dotąd widzieliśmy tylko czarne plamy, co pozwoli wreszcie zrozumieć, jak woda i cząsteczki organiczne wędrowały między rodzącymi się układami planetarnymi.