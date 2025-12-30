Pierwsza mapa kosmosu w 102 długościach fal podczerwieni
Teleskop NASA SPHEREx zaskoczył naukowców kilka miesięcy po starcie misji powstała pierwsza mapa całego nieba, wykonana w aż 102 długościach fal podczerwonych. Dla astronomów to fantastyczna wiadomość na koniec roku. Wystrzelony w pierwszej połowie tego roku teleskop kosmiczny SPHEREx...sznaps82
Komentarze (17)
najlepsze
Niech mi ktoś ( za wyjątkiem "batmanów" )powie, że jesteśmy "sami" w tej czarnej wypełnionej okruchami piasku, bezkresnej przestrzeni.
200 tysięcy lat ewolucji, aby osiągnąć coś tak niesamowitego.
Jako to pokolenie, mamy niesamowity przywilej tych czasów.
@Dawid_Kwlk: pięknie to ubrałeś w słowa. Sam lubię oglądać smartgasm'a na youtube i posłuchać jak bardzo się rozwinęliśmy jako ludzkość i pochylić się nad sensem istnienia i poczuć się takim malutkim. To jest ten przywilej doświadczania najszybszego rozwoju w naszej krótkiej historii
@MokryMarek: A potem człowiek wchodzi na dowolne social media i uświadamia sobie, że ludzie to dalej małpy. Tylko niektórzy przestali rzucać kupą.
Ja to się czuję jak antyk jeżeli chodzi o technologie. Kompletnie nie
są niewidoczne dla ludzkiego oka, ale mogą być wykorzystane do ujawnienia różnych
cech kosmosu. Obraz ten przedstawia wybór kolorów
emitowanych głównie przez gwiazdy (niebieski, zielony i biały), gorący gaz wodorowy
(niebieski) i pył kosmiczny (czerwony). Źródło: NASA/JPL-Caltech