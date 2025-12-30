O tak dojbanie podatku katastralnego ma niby zwiększyć dzietność bo będzie więcej mieszkań na sprzedaż? A może wpędzi w biedę jeszcze bardziej, ba nie na dzieci na jedzenie nie będzie starczało. Bez obaw wielkie fundusze tzw reity są zwolnione z tych podatków, dlatego w nie inwestuje b ten kraj to jedna wielka beka. To nie dramat to komedia