Zerowe szanse na podatek katastralny, a dzietność 1.03 i nadal spada.
W tak zwanej przestrzeni medialnej od lat pojawiają się - najczęściej w alarmistycznym, czy wręcz tabloidowym tonie - informacje o możliwym wprowadzeniu w Polsce podatku katastralnegoPrzegrywex
Komentarze (98)
- Dzietność 1.03 i spada, a rząd nadal nie wprowadził bykowego.
- Dzietność 1.03 i spada, a rząd nadal nie wprowadził obowiązkowej służby wojskowej dla bezdzietnych.
- Dzietność 1.03 i spada, a rząd nadal nie zakazał antykoncepcji.
W ten sposób to sobie można dowolną bzdurę uargumentować, bazując na emocjach i ograniczeniach intelektualnych odbiorców.
To w dalszym ciągu nie uzasadnia, że można sobie wymyślić dowolny postulat, powiązać go luźno albo z dziećmi, albo z mieszkaniami, i twierdzić, że kto za dzietnością, ten ma go poprzeć. To taki tani chwyt dla niezbyt rozgarniętych.
@Brut_all: Dzietność 1,03 a dalej nie ma darmowej hawajskiej!
Zupełnie zapominają o tym że jest masa ludzi którzy mają własne mieszkania czy domy, a o dzieciach w ogóle nie myślą. Nawet jeśli kataster obniży ceny nieruchomości to zrobi to na jakiś totalnych zadupiach (przynajmniej tak to wygląda na Zachodzie) gdzie raczej osoby myślące o założeniu rodziny mało chętnie się wprowadzą albo w skali łapiącej się
odpowiadajac na pytanie: bo rzad potrzebuje pieniedzy i podatkow, zamiast stawiac na rozwoj kraju to woli go uciskac nakladajac kolejne daniny. chiny sie rozpychaja, a US placi XYZ zl za prace urzednika aby sciagnac od ciebie 10zl kosztu w firme bo moze nie powinienes
https://dnarynkow.pl/najbardziej-absurdalne-korelacje-na-swiecie/
@Ramison: Jakiś pomysł? Bo dodatki czy ulgi na dzieci są piętnowane na potęgę, więc co sprawiedliwego i efektywnego można wymyślić?
@siap_tiruriruri: Np. powiązać w cześci opłacanej składki rentowej z emeryturą rodziców. Masz sporo dzieci które dobrze wychowałeś? Zarabiają sporo(więc i odprowadzają więcej w składkach)? Ta część zamiast iść do wspólnego wora i znikać w systemie idzie bezpośrednio do twoich rodziców. Efekt? Im więcej dzieci na ludzi odchowasz, albo im więcej zarabiają tym większą masz emeryturę. Dodatkwo bardziej się opłaca mieć dzieci w młodszym wieku. Im większy procent tym
o wow, świetny plaster na dupę! trzeba na nich głosować xD!!