Polityka klimatyczna może przynieść odwrotny skutek. I zniechęcać do "zielonych"
Niektóre działania na rzecz ochrony klimatu mogą przynosić efekty odwrotne do zamierzonych i osłabiać społeczne przekonanie co do proekologicznych wartości. Najnowsze badania opublikowane w prestiżowym czasopiśmie "Nature Sustainability" rzucają nowe światło na skutki polityki klimatycznej...DzonySiara
Komentarze (29)
Bardzo łatwo odróżnić szlachetne działania od oszustwa. Te pierwsze pierwsze nie wymuszają od Ciebie pieniędzy.
@CzteryTrzeciePiRdoTrzeciej: w dzisiejszych czasach nie do odróżnienia od prawdziwej nauki
każdą bzdure poświadczą naukowcy palcami swemi byle ich politycznie lub finansowo nakłonić
@Martwiak: to tylko w założeniach
https://en.wikipedia.org/wiki/Replication_crisis
@kanis-sapiens:
Dokładnie, zabierają się za to od d--y strony (a tak naprawdę po prostu realizują zupełnie inną agendę niż ta oficjalna).
Przecież jeżeli naprawdę zależałoby UE na klimacie to zamiast powyższego schematu wystarczyłoby tak uregulować rynek aby ludzie sami, z uśmiechem na twarzy wybrali czystą alternatywę. Gdyby auta elektryczne były o połowę tańsze a nie dwa razy droższe niż spalinowe przy takiej samej jakości i komforcie to poza garstką pasjonatów nikt
@kanis-sapiens: Niemieckie standardy, to od dekady już historia.
Podobnie jak niemiecki ordung.
To już raczej nie wróci, jednak wciąż są ludzie którzy żyją tym tematem.
Dorzucmy do tego absurdalne "zielone" decyzje jak niemieckie odejscie od atomu by pojsc w gaz i nic dziwnego ze ludzie