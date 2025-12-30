W Polsce sprzedaż pirotechniki trwa przez cały rok, podczas gdy w Niemczech obowiązują surowe ograniczenia. To sprawia, że przygraniczne sklepy przeżywają prawdziwe oblężenie. Niemcy są w stanie wydać jednorazowo na kupno fajerwerków nawet kilkaset euro. Sprzedający tylko zacierają ręce.