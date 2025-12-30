Na szczęście mamy mądre rządy i z uwagi na planowe zamknięcie kopalnii od lat trwa budowa elektrownii jądrowej w miejsce węglowej, z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury, aby nie marnować publicznych pieniędzy!



A nie, czekaj,... u władzy był PiS, który nic pożytecznego nie robi.

No ale teraz jest KO i wcześniej PO... i kontynuują to samo co PiS, czyli Podatki (długi) i Socjal.



Ehhh.