W woj. łódzkim powstanie najgłębsze jezioro w Polsce
W 2026 roku zakończy się wydobycie węgla brunatnego w Polu Bełchatów. To wydarzenie nie tylko zamyka 45letni rozdział historii polskiej energetyki, lecz także rozpoczyna proces tworzenia najgłębszego jeziora w Polsce.ralf-szer
A nie, czekaj,... u władzy był PiS, który nic pożytecznego nie robi.
No ale teraz jest KO i wcześniej PO... i kontynuują to samo co PiS, czyli Podatki (długi) i Socjal.
Ehhh.
Dokonalne wiem jak działa EJ.
te obiekty są absurdalnie ogromne, zdjęcia nie oddają dobrze wielkości
jak ktoś lubi klimaty industrialne to warto
@Nofuck: Takie czasy, że nie wiadomo czy debil. W głupsze rzeczy ludzie wierzą.
Żeby było śmieszniej to za czasu Pierwszej Polskiej Patriotycznej Partii PiS która "broniła" polskiego węgla uchylono decyzję środowiskową dla złoża Złoczewo. Zasoby tego złoża szacowane są na 450 mln ton węgla brunatnego, złoże starczyłoby na 10-15 lat funkcjonowania el. Bełchatów
https://nettg.pl/gornictwo/180661/kopalnia-zloczew-nie-powstanie-gdos-uchylil-decyzje-srodowiskowa-dla-zloza-wegla-brunatnego