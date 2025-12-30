Paradoks starzenia: skrajny wiek chroni przed rakiem
Dotychczas uważano, że ryzyko zachorowania na raka rośnie wraz z wiekiem każdy kolejny rok życia miał zwiększać prawdopodobieństwo uszkodzeń DNA i pojawienia się komórek nowotworowych. Najnowsze badania sugerują jednak, że zaawansowany wiek może być istotnym czynnikiem ochronnym.ewa-pn
To się nazywa błąd przeżywalności (survivorship bias), historycznie odkryty przez statystyka Abrahama Walda, który zauważył, że wojsko analizowało jedynie uszkodzenia samolotów, które wróciły, pomijając te maszyny, które zostały zestrzelone i nigdy nie wróciły do bazy, co prowadziło do błędnych wniosków o tym, gdzie wzmocnić pancerz.
W sumie... nie znam ani jednego 140-latka, który by zachorował na raka.
Osoba skrajnie stara ma mocno osłabiony metabolizm, a procesy tworzenia się nowych komórek są spowolnione i zanikają.
Do tego dochodzi selekcja naturalna, czyli skrajnie stare osoby powinny mieć dobre geny i system immunologiczny.