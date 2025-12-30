To się nazywa błąd przeżywalności (survivorship bias), historycznie odkryty przez statystyka Abrahama Walda, który zauważył, że wojsko analizowało jedynie uszkodzenia samolotów, które wróciły, pomijając te maszyny, które zostały zestrzelone i nigdy nie wróciły do bazy, co prowadziło do błędnych wniosków o tym, gdzie wzmocnić pancerz.