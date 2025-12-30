Nie żyje najsłynniejsza "renowatorka" sztuki
Zmarła Cecilia Giménez, bohaterka najsłynniejszej nieudanej renowacji świata. Miała 94 lataGrimoaldStarszy
Choć początkowo renowacja spotkała się z falą krytyki i kpin, z czasem historia ta przyniosła Borja nieoczekiwane korzyści. Miasteczko, które wcześniej odwiedzało około 5 tysięcy turystów rocznie, już w 2013 roku przyciągnęło ponad 40 tysięcy zwiedzających. Udało się także zebrać ponad 50 tysięcy euro na cele charytatywne. Dziś Borja odwiedza rocznie od 15 do 20 tysięcy turystów, a słynny fresk znajduje się za ochronną
@Miszczu_wszystkiego: o! pacz ona wie lepiej gdzie łącznika wstawić, tak żeby było ok, bo nikt by sie nie domyślił sensu zdania
Gdyby wykazała się talentem, wykonała tę renowację po mistrzowsku i przywróciła fresk do stanu fabrycznego - dostałaby co najwyżej podziękowanie od proboszcza i pamiątkowe zdjęcie, a o jej śmierci nikt by dzisiaj nie usłyszał.
