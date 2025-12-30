jak czytałem o tej renowacji, to od razu widziałem 3/4 kobiet po menopauzie w mojej rodzinie- najmądrzejsze, wszędzie były i wszystko widziały, wszystko umią, nikt sie na niczym nie zna tylko one, bez proszenia chetnie pomogą tam, gdzie najbardziej mogą swój nochal wsadzić w cudze sprawy- np: poprosisz o podlewanie roslin przez tydzien jak jesteś na wyjeździe, a po powrocie zastajesz szafki w kuchni przemeblowane, kubki, talerze itp poprzedkładane wg widzimisie takiej Pokaż całość