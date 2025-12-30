Grupy Liego - matematyczny język symetrii świata i fizyki
Czym są grupy Liego i dlaczego stoją u podstaw nowoczesnej fizyki? Proste wyjaśnienie idei symetrii, algebry Liego i tego, jak matematyka pozwala zrozumieć prawa natury od obrotów po zachowanie energii.CzytamBomoge
Wyobraź sobie, że patrzysz na jakiś obiekt - na przykład na trójkąt albo na kręcące się frisbee - i zastanawiasz się: co mogę z nim zrobić, żeby nadal wyglądał tak samo? Wszystkie takie „ruchy, które niczego nie psują” matematycy nazywają symetriami. A zbiór wszystkich takich symetrii, razem z zasadą ich łączenia, tworzy grupę. To bardzo proste, a jednocześnie niezwykle potężne pojęcie.
W przypadku trójkąta tych symetrii jest kilka: można go obrócić o
nie moge sie pogodzić z tym że matematyka to z jednej strony hiper precyzja, twarde zasady i prawidła, długośc okręgu o promieniu 1 to 2pi a nie żadne 6.28
a z drugiej strony "jak powiększymy wycinek okręgu
Faktycznie używa się do tego jakiegoś pola wektorowego.
Algebry Liego używa się też w robotyce, na przykład do modelowania robotów nieholonomicznych, takim jest na przykład zwykły samochód. Taki samochód ma to do siebie, że się porusza po płaszczyźnie i może się znaleźć w każdym jej miejscu, ale nie w każdy sposób. Mam tu na myśli sytuację taką jak w przypadku parkowania równoległego, samochód nie może się poruszać w poprzek, musi
Ale to matematyka ¯\(ツ)/¯.
A wszyscy wiedzą: matematyka jest ZŁEM ( szczególnie na maturze)
Ale siedzą przy tej algebrze Boole'a na której zbudowano komputery nawet o tym nie wiedząc.