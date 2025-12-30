Pokaż całość

Faktycznie używa się do tego jakiegoś pola wektorowego.Algebry Liego używa się też w robotyce, na przykład do modelowania robotów nieholonomicznych, takim jest na przykład zwykły samochód. Taki samochód ma to do siebie, że się porusza po płaszczyźnie i może się znaleźć w każdym jej miejscu, ale nie w każdy sposób. Mam tu na myśli sytuację taką jak w przypadku parkowania równoległego, samochód nie może się poruszać w poprzek, musi