Rolnicy nie odpuszczają ws. umowy z Mercosur. Ogólnopolski protest 9 stycznia.
"Ustaliliśmy, że 9 stycznia robimy ogólnopolski protest w Warszawie" - zdradził w Radiu RMF24 Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga, członek Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników. Opowiedział też o tym, jak dziś będzie wyglądać rolnicza akcja wyrażania sprzeciwu wobec umowy [...]Bobito
Komentarze (72)
najlepsze
@witkacyborewicz: Zapomniałeś dodać, że spora cześć rolników pracuje jeszcze w miastach na normalnych etatach a kiedy pojawiają się jakieś zbiory itp to oni biorą urlop w tych pracach przez co inni nie mogą na przykład sobie wziąć urlopu w sezonie wakacyjnym bo pan rolnik blokuje. Bo przecież jak on mieszka na wsi i ma pole truskawek, ziemniaków czy
Wołowina: Roczny kontyngent: 99 000 ton
Udział w konsumpcji UE: ok. 1,2% – 1,6%
Drób: Roczny kontyngent: 180 000 ton
Udział w konsumpcji UE: ok. 1,4% – 1,8%
@jarekcda: Jestem tym Niemcem chcącym wykupić hektar ziemi, ale rolnictwo upada już 35 lat po komunie, a cena hektara rolnej bez WZ koło mnie 250 tys. i w zasadzie brak ofert. Chyba rolnicy już nie mają siły nawet próbować sprzedać z tego niedostatku.
@VD-12: Oczywiście, że jest. Natomiast oni nie ogarniają, że to działa w 2 strony generalnie i ktoś mógłby sprzedawać nam produkty a oni komuś.
@RuchaczSpychacz: Jakby tak słuchać "ich" interesu, to by dalej koniem (no dobra, 30stką) orali swoje 2 ha ojcowizny i by może nawet z raz na rok było stać żeby jechać na bazarek i nowe buty do kościoła kupić.
Drą mordy jak zwykle jak jest okazja utargować dla siebie jeszcze więcej. Dokładnie ten sam przypadek co górnicy.
Klasycznie to co się spodziewałem j-----e po rolnikach bo jak oni śmią protestować, przecież importu w UE będzie tylko 2mld, a przecież to i tak pisowcy. No faktycznie francuscy rolnicy to też pewnie pisowcy dlatego protestują od dłuższego czasu na ostro r------------c kraj i blokując co się da przeciwko tej umowie xD
Pomijając teraz kwestie rolne i protestów to niech mi ktoś
@eSUBA94: przeciętny polak nie widzi tej różnicy, to kraj niewykształconych ekonomicznie biednych umysłowo ludzi, jesteś jednym z nich
@twister35: Jak są rolnikami to proponowałbym im wyp!d@(L)@ć z miasta którym tak bardzo często gardzą przede wszystkim. Zwolnić się z normalnych prac na etacie bo niestety, ale pan rolnik który bardzo często krzyczy, że jest biedny jeszcze zgarnia normalną pensję na etacie w mieście tym samym zajmując miejsca pracy innym którzy nie mają hajsu
@i-marszi: ale to właśnie ci protestują, ci co mają g---o ziemi to z tego nie żyją i ich to nie dotyczy