Zmiany w ogłoszeniach o pracę. Rząd ignoruje własne przepisy
Rząd ignoruje własne przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń. Jak sprawdzili dziennikarze RMF FM, zdecydowana większość publikowanych przez państwo ofert zatrudnienia łamie nowo wprowadzone przepisy nakazujące podawanie wynagrodzeń i neutralność płciową. Wychodzi więc na to, że politycy nakazali [.]Bobito
- #
- #
- #
- #
- 64
- Odpowiedz
Komentarze (64)
najlepsze
Oni niebdostosowali sie do tej płciowej obojętności.
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19740240141/U/D19740141Lj.pdf art. 18 3ca
§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, pracodawca przekazuje z wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z tymi informacjami, w postaci papierowej lub elektronicznej, osobie ubiegającej się o zatrudnienie, zapewniając świadome i przejrzyste negocjacje:
1) w ogłoszeniu o naborze na stanowisko;
2) przed rozmową kwalifikacyjną – jeżeli pracodawca nie ogłosił naboru na stanowisko albo nie
Art. 18 3ca
§ 1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na danym
stanowisku otrzymuje od pracodawcy informację o:
1) wynagrodzeniu, o którym mowa w art. 183c § 2,
Jakaś
Art. 18 3ca
@Chris_Karczynski: Głupi naród zasługuje na taki właśnie rząd, który robi z ludźmi co chce.
@Schyzu: Ja myślę, że gdyby to wszystko "przepisać" na UoP-y a pracownicy zaczęliby brać urlopy i zachodzić w ciąże to teraz byśmy mieli deficyt na poziomie 900 mld PLN i falę upadłości.