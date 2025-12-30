Fabryka bez ludzi na liniach produkcyjnych, pytanie ilu automatyków potrzeba do podtrzymywania produkcji.

Może się okazać, że więcej będzie na utrzymaniu ruchu, niż było by na samych liniach.

Byłem dwa miesiące temu w Niemczech w fabryce w której było kilka robotów i zautomatyzowanych linii i powiedzieli mi, że co najmniej kilka razy dziennie muszą interweniować, bo coś się zawiesi, zablokuje, zepsuje.

Więc albo Niemcy nie umieją w automatykę, albo ktoś tu nie