kiedys zadalem sobie pytanie czemu oni tak kradna i trafilem na taka wzmianke o konfucjonizmie, ktora mozna rozumiec w prosty sposob - jesli ktos cos odkryl/wynalazl to znaczy, ze jest to dostepne dla wszystkich i kazdy ma prawo na swoj sposob z tego korzystac i to udoskonalac. wiec w swoim mniemaniu oni to "ulepszaja" i przekazuja dalej (oczywiscie czesto na bakier lub na granicach prawa/zapisow umow, o ile im sie to oplaca). Pokaż całość