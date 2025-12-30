GitHub zablokował chińskiego giganta chipów. Ukradli kod projektu FFmpeg
GitHub zablokował publiczne repozytorium chińskiego producenta układów scalonych Rockchip Electronics po skardze złożonej przez twórców projektu FFmpeg. Rockchip wykorzystywał fragmenty ich kodu źródłowego z naruszeniem warunków licencyjnych, mimo wcześniejszego przyznania się i obietnic naprawy...jestemjakijestem1212
Czego skutecznie nauczyły ich kraje zachodnie w XIX wieku.
Nie skończy się, bo korpo przenoszące produkcję do takich Chin czy Indii wlicza to sobie w koszty które poniesiesz ty.
@NaMoment: Tak, tak. I dlatego wszyscy masowo przenoszą produkcję z Chin, a nie czekaj.
Na moje oko to po prostu olanie sprawy z ich strony. Ktoś tam wziął gotowy kod bez myślenia jak to będzie wyglądało od strony prawnej. Na pewno nie jest to żadna wojna
Głupota jakaś, chinolstwo blokuje się przed skargą, a nie po skardze ¯\(ツ)/¯