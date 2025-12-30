"Krzyk ludzi, którzy zostali pominięci". Rolnicy protestują przeciwko umowie z M
"To krzyk ludzi, którzy zostali pominięci, pozostawieni bez opieki i bez realnej reprezentacji"2Girls_1Cup
Źródło: https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/941080,likwidacja-krus-rolnicy-powszechny-system-ubezpieczen.html
Zamiast tylko narzekać na koszty, warto pomyśleć o legalizacji ganji. To byłaby potężna szansa
@Ganja-Man: Jakby chodziło wyłącznie o tańsze jedzenie to dawno dotacje na rolnictwo poszłyby w p---u bo z ekonomicznego punktu widzenia zawsze najbardziej się opłaca kupić produkt najtańszy spełniający dane wymagania.
Tu nie ma żadnego zaskoczenia.
UE dotuje rolnictwo nie dlatego żeby "było taniej", tylko dlatego żeby zapewnić nam odpowiedni poziom niezależności przez utrzymanie
Weź s--------j i nie przeszkadzaj ludziom, którzy nie mają żadnego wpływu. Jeździe na wiejską, wysypcie obornik, zablokujcie polityków w sejmie - to nawet dostaniecie poklask od reszty społeczeństwa.
@SzlachcicPolny: Biorąc pod uwagę strukturę PKB, żadne państwo zachodnie nie jest przemysłowe.
BTW Polska ma podobny udział przemysłu w PKB co Niemcy i większy niż
2. Rodzime produkty drogie.
3. Weźmy produkty z Ameryki gdzie nie ma Zielonego Ładu, bo z jakiegoś powodu są tańsze.
4 ....
5. Profit
Albo dostałeś za to że piszesz nie na temat bo mercosur nie obejmuje USA