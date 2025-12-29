Mężczyzna złapał spadające dziecko: oskarżony o porwanie
Komentarze (45)
najlepsze
Jedyną dla mnie niewiadomą to czy biali mężczyźni będą chcieli stawić opór. Ponad połowa generacji Z żyje samotnie i całkowicie odpuściła związki. Tu nie będzie żadnej motywacji by ratować kobiety, które swoją "empatią" wspomogły migrację do krajów
Bo jak w 11:00 ładny i młody jej pomaga to jest spoko.
Ale jak jej uciekającego ze skutera gówniaka złapał gość który wygląda tak jak tu 1:23 to się jej 911 samo wykręciło ;)
Do tego policja raz-dwa gościa w dyby i do lochu, a potem jeszcze odbyło się jakieś majstrowanie przy materiale z monitoringu żeby wyszło to co miało wyjść.
Dlatego w wielu krajach islamskich kobiety nie mogą zeznawać ani być powoływane na świadków ( ͡°
@hellfirehe: Przecież to jest normalka w policji i prokuraturze - nawet najmarniejsze dowody winy mają dla nich o wiele większe znaczenie niż najwiarygodniejsze dowody niewinności.
A później chłopy boją się interweniować jak kto okrada kobietę czy gorzej coś innego próbuje zrobić, tak panie robią piekło innym paniom. Były też przypadki że chłop w usa pomógł kobicie na drodze koło zmienić i tez był oskarżony o molestowanie itd.