Idziesz do więzienia pisze francuskie.pl. A tak naprawdę płacisz karę i nie ma cię nawet na liście przestępców. A więzienie to pewnie za grubą recydywę w tej sprawie i pewnie nie płacenie. Nie wiem bo pan redaktór nie napisał.

Ile tygodniowo człowiek ładuje w siebie takich przesadzonych tytułów, i tak naprawdę domyślnie trzeba traktować to co się czyta jako przesadę.

Reasumując - tytuł jest kłamstwem.