Europejski system płatności - konkurencja dla VISA, MasterCard, Google i Apple
System wystartuje w 2029 roku - w postaci aplikacji lub fizycznej karty wydanej przez Europejski Bank Centralny, powiązane z osobnym kontem na tę walutę. Dodatkowo bez opłaty co transakcję (ma istnieć gwarancja prawna), która jest naliczana obecnie i nabija kieszeń amerykańskim korporacjom.xfin
Komentarze (99)
najlepsze
no ale niemcy ani francja nie mieli swojego usługodawcy kartowego to "Unia" miała to w doopie
Warto rozbić monopol Amerykańców
Rozumiem że lepiej następne 30 lat transferować 1% każdej transakcji do stanów niż wyjąć gwóźdź
w rosji, indiach, chinach mają swoje systemy i wszędzie w wyrwaniu się z pułapki pomogło państwo
To nie jest konkurencja ani nowa metoda płatności połączona z obecnym kontem tylko kompletnie nowe konto i "digital-euro", brzmiący jak przebrandowane cbdc.
Sadzac po komentarzach to nie doczytali, tylko majacza cos o usa.
