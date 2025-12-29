W końcu obejście duopolu Visa i MasterCard? W Europie już dawno powinno to mieć miejsce... Opłaty za terminal, służby, procent z płatności... I to wszystko dla Amerykanów. Za codzienne używanie karty. Nie wielu użytkowników zdaje sobie sprawę ile tak naprawdę kosztuję udostępnienie płatności kartą z drugiej strony, sprzedawcy...