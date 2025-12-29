W Katowicach odmówiono nadania dziecku imienia Blik
Zgodnie z przepisami kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ma obowiązek odmówić przyjęcia oświadczenia, jeśli imię ma formę zdrobniałą, jest ośmieszające, nieprzyzwoite lub nie funkcjonuje jako imię osobowe. W 2025 roku w Katowicach taka sytuacja zdarzyła się dwukrotnie.ZobaczLink
Komentarze (83)
najlepsze
@Makavlani: I tak daleko im do Muska( ͡° ͜ʖ ͡°)
Psa niech sobie tak nazwą... ¯\(ツ)/¯
Elon Musk ma co najmniej 14 dzieci z czterema kobietami, a ich imiona są bardzo nietypowe: z
Justine Wilson (Nevada, bliźniaki Griffin i Vivian, trojaczki Kai, Saxon, Damian), z Grimes (X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl, Techno Mechanicus), oraz z Shivon Zilis (bliźniaki Strider, Azure i dwójka innych, w tym dziecko z 2024). Dzieci z Grimes mają imiona inspirowane science-fiction, a imiona dzieci z Shivon Zilis i kolejnych też
To skąd tyle dżesik i brajanów?
@towarzysz-eko: Znasz jakiegoś? Są, ale nie jest ich jakoś wiele :)
Z nietypowych to znam gościa o imieniu Ramzes.
"Który cierpisz za nas rany,
O, Bliku kochany!"
Powinny być progi wsparcia. Do 100 zł - ksiądz dziękuje skinieniem głowy. Powyżej 100 zł - podnosi tablet nad twoją głową, by wszyscy mogli zobaczyć; Powyżej 1000 zł - ministranci obiegaja całą okolicę, by wszyscy się dowiedzieli, jaki z ciebie pobożny człowiek.
Urzędniczka próbowała mu to na różne sposoby wyperswadować: a to, że dziwne imię, że dzieci będą się z niego śmiały, że w języku polskim jest odpowiednik tego imienia - Piotr. Gość był jednak uparty i obstawał przy Pedro. Aż w końcu urzędniczka mówi: Panie, a jak pan będzie zdrobniale nazywał swojego syna -