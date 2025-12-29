Co to znaczy spisać? W mobywatelu mam to wpisać? W kalendarzu? W notesie? Mam spisać umowę i zanieść w zębach podatek od transakcji? Już widzę, jak kupujący z pieśnią na ustach daje mi dowód, żebym sobie wszystko z niego zapisał i wziął na niego niewielki kredyt... Wszędzie krzyczą, żeby nieotrzebnie nie pokazywać dowodu, nie wysyłać go mailem, nie robić zdjęć i skanów, ale jak jest podatek do wyrwania to spoko, spisuj wszystko Pokaż całość