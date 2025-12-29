Zakup gotówką za okazaniem dowodu. Polska wdraża unijne przepisy
Przy płatnościach od 3000 euro sprzedający będą mieli obowiązek spisania personaliów kupującego.Bobito
Komentarze (93)
najlepsze
w przypadku weryfikowania na podstawie dokumentu tożsamości czy innego dokumentu zawierającego zdjęcie – czy osoba na zdjęciu w dokumencie jest tą osobą, z którą rozmawia.
Proszę bardzo: dwa dokumenty ze zdjęciem. Jeden wydany przez RP musi byc. Koniec. Nie ma słowa o utrwalaniu.
za: https://mf-arch2.mf.gov.pl/pl/web/bip/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/giif/komunikaty/-/asset_publisher/8KnM/content/id/6480692
3k Euro dzisiaj to jest mała kwota... Za 10 lat inflacja zrobi że to będzie jak dzisiaj z 6k zł.