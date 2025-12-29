Tak Polacy wpadają we franczyzę. Długi sięgają nawet 300 tys. zł
Miesięcznie w sprawie franczyz, w tym dotyczących Żabki, toczy się około 50 spraw w poznańskich sądach.konkarne
Komentarze (35)
najlepsze
Jesli nadal ktos sie nabiera na franczyze w Żabce to jest debilem.
Jakby nie to, ze tutaj sie dal oscamowac to i tak ten hajs wziąłby do Zakopanego albo nad morze i p-------l w grze w trzy kubki. Idioty nie uchronisz przed nim samym a oszust chętny do w-------a go na hajs sie zawsze znajdzie, czy to
@sylwke3100: generalnie 90% sukcesu żabki to dość powszechny alkoholizm i nikotynizm.
@KrolJulian:
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
nie będziesz miał wolnego czasu,
nie będziesz szczęśliwy,
ale będziesz miał Żabkę
W internecie tysiące artykułów/ filmów o raku jakim są franczyzy, a ludzie nadal się w to pakują. Jakoś już ich nie żaluję...
Franczyzobiorca lepiej brzmi niż kmieć....
@Valorcrest: Na pewno jakaś część ludzi jest powiedzmy pokrzywdzona, ale z tym brakiem współczucia to masz bardzo dużo racji generalnie. Sorry, ale popatrz sobie na to w jaki sposób bardzo często zachowują się właściciele tych żabek. Te memy o samochodach marki premium typu mercedes CLA na żabkę do
Jest tyle materiałów w sieci o tym, że pakowanie się w ten biznes to problemy, od kilku lat różne materiały na YT a oni się nadal w to naciągająxD
Rentowne to są wszystkie ale w przypadku właściciela franczyzy a nie ajenta.
Fakty są natomiast takie, że za błędne decyzje głównego podmiotu, wpadki, kary