Dobra, mamy prawie 2026 a te artykuly pojawiaja się minimum od 5 lat. Czas to przyznać szczerze:



Jesli nadal ktos sie nabiera na franczyze w Żabce to jest debilem.



Jakby nie to, ze tutaj sie dal oscamowac to i tak ten hajs wziąłby do Zakopanego albo nad morze i p-------l w grze w trzy kubki. Idioty nie uchronisz przed nim samym a oszust chętny do w-------a go na hajs sie zawsze znajdzie, czy to Pokaż całość