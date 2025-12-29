81 lat temu Niemcy wysadzili Pałac Saski.
Choć jego wygląd zmieniał się kilkakrotnie, Pałac Saski w Warszawie przetrwał prawie 300 lat. Zniknął 29 grudnia 1944 roku za sprawą niemieckiego okupanta. W 2022 roku rozpoczęła się jego odbudowa. To kolejny punkt zwrotny w dziejach pałacu, który był świadkiem niejednego doniosłego wydarzenia [...]Bobito
Komentarze (19)
najlepsze
No, jakiś symboliczny gest byłby spoko.
Sasin miał odbudować ten pałac więc wszystko jasne :/