Konsekwentne odmawianie podejścia do tematu reparacji wojennych to jak naplucie w twarz ofiarom. Ziemie Zachodnie nie kompensują strat poniesionych przez Polskę i to w interesie Niemiec jest zadośćuczynienie za zniszczenia, rozkradzenie majątku i masowy mord Polaków. Należy mieć na uwadze, że w regionie geograficznym można liczyć się albo mając silną gospodarkę albo silną armię, nadejdzie lepszy czas na upomnienie się