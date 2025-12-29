Koniec MTV w Europie: krótka historia upadku kultowej stacji muzycznej
Paramount Global ogłosił, że do końca 2025 roku muzyczne kanały MTV znikną z Europy. To symboliczny finał historii, która zaczęła się ponad 40 lat temu - historii stacji, która zmieniła popkulturę i sposób konsumowania muzyki, a później wyparła się muzyki.12cali_pl
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 31
- Odpowiedz
Komentarze (31)
najlepsze
Nie mam ochoty puszczać YouTube z kolejnymi filmikami gdzie każdy kręci je tylko pod kasę pod zdobywanie subskrybentów i lajków.
Po prostu walisz się na kanapę włączasz telewizor
Internet i łatwy dostąp do muzyki i teledysków postawił ich pod ścianą: postanowili przekształcić się w kanał młodzieżowy ale to młodzież właśnie porzuciła już ostatecznie TV na rzecz Internetu. Tak się musiało stać.
Ale w latach 90tych miałem włączone MTV całymi dniami (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
@Arkadian: To niepoprawne zapisy. Powinno być
lata 90lub
lata 90.,
w latach 90lub
w latach 90..
@Arkadian: oj tak! Nie pamiętam nawet, w którym roku pojawiło się MTV w domu, ale miałem wrażenie, jakbym dostał pełną wersję programu w wersji demo, jakim była "30 ton lista lista". Nagle wszystkie Linkin Parki, RHCP, The Offspring i inne mogły grać na okrągło, w późniejszych latach w dodatku przerywane twarzą X-Zibita,
Tak samo ludzie płakali jak Daft Punk zakończył działalnosć, a oni i tak od 10 lat nie wydali żadnego nowego
a doslownie chwile pozniej zonk, w kablowkach nagle zamiast prawilnego MTV, wpierniczyli jakies MTV Polska, i czar prysnął.
Lokalne wersje kanalów, shit content (jackass) ich wykonczyl, i juz w 2006 ledwo przędli, choc youtube był jeszcze w powijakach.