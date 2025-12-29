Kurde nawet w mojej firmie zamawia się gotowe rzeczy z chin, bo wychodzi często taniej jak sam materiał w Polsce, nie winię firmy za to, ale to uj nie interes, bo nie ma produkcji, tylko montaż, ceny wymuszają zachodnie firmy i ich target prajsy... Wszystko jest tu i teraz, zero myślenia o przyszłość pracowników którzy pracują w Polsce.