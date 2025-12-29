Europa zepchnięta w kąt. Pekin mówi wprost: "Mamy jeden cel".
Chińczycy weszli w tryb machania na nas kijem, osiągnęli jakąś nieprawdopodobną pewność siebie. Zjadają nasz przemysł i nawet nie próbują zaoferować czegoś w zamian. "Każdy sektor jest pożerany".spere
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 75
- Odpowiedz
Komentarze (75)
najlepsze
Prawda jest taka, że trzeba chiny je.bać jak oni nas. I karnie na 5 lat zamknąć granice, jak nauczą się grać zgodnie z zasadami to będziemy mogli wrócić do "kooperacji". U nas jak spróbujesz zrobić dumping cenowy,
I najważniejsza lekcja, niemcy stały się niemcami, dlatego, że niemiec kupował niemieckie od niemca,
A jak nie mają mieć pewności siebie, jak rozbudowali swój przemysł do takiego poziomu, że nie muszą już się z nikim liczyć prócz USA. Do tego zabezpieczyli sobie pierwiastki ziem rzadkich, mają rozbudowaną siatkę szpiegostwa gospodarczego, że sam Putin im zazdrości. UE i inni oczywiście obudzili się gdy jest już za późno. Czekam tylko na to, by chińczyki zalali
@Dr-Livingstone: UE akurat specjalizuje się w dopłatach do wszystkiego;). Po prostu jak masz jakiś fajny pomysł bez znajomości to dotacji nie dostaniesz;)
@coundel-bury: tylko że chińska partia stawia Chiny na pierwszym miejscu. Jak jakiś Chińczyk by zaczął sabotować swój
Nikt inny jak korporację są winne całej tej sprawie!
Dla przykładu ceny samochodów, dało się taniej? Spadek cen “zachodnich” marek tylko to potwierdza. Prowizje, marże w kosmos wywalone. Ceny 100-1000% do kosztów produkcji
Jednocześnie Europa powinna odejść od najdroższego prądu na kuli ziemskiej i psów bez łańcuchów i innego NIC nie znaczącego gowna w realnej rozgrywce
@Furiat: ale to właśnie chiny dotują tą wojnę, aby wykrwawić finansowo europę i USA