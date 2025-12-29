Z tego co ja widzę to AI ułatwia życie profesjonalistów, którzy wiedzą co robią. Jakość tego, co wypluwa bez ścisłej kontroli jest różna I do tego nieprzewidywalna. O ile wiesz co chcesz jako efekt finalny i umiesz to opisać to bywa OK, ale jeśli jedyne co wpiszesz to"zrób żeby było ok" to się szybko rozczarujesz.