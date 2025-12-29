AI: Słychać jęki zawodu, zapala się coraz więcej czerwonych lampek
Rozwiewają się wielkie nadzieje związane ze sztuczną inteligencją. Rośnie rozczarowanie i obawa przed globalnym kryzysem. Ekosystem finansowy, charakteryzujący się okrężnym finansowaniem, w którym firmy inwestują w swoich klientów, którzy następnie kupują ich produkty, podsyca obawy.klocus
AI faktycznie działa i będzie zmieniać wiele
@cebulowy_krezus: tak samo moją pracę wywrócił pierwszy framework do aplikacji webowej. Niby fajnie ale żeby odrazu opierać na tym całą gospodarkę kraju? xD
Według prognoz z 2014 w ciągu 10 lat miały całkowicie wyprzeć normalne.
Byliśmy o krok od przełomu.
@theOstry: Best I can do is autonomiczne metro
Tylko bardziej w---------e bo niedlugo to nie podniesziesz deski w kiblu bez asystenta AI.
A pogadac z zywym czlowiekiem w necie czy na pomocy technicznej to juz wyczyn wiekszy niz kopniecie w dupe papieża
@UjogromemGoNazwali: Masz plusa za to xD
@UjogromemGoNazwali: Samo w sobie AI jest genialnym wynalazkiem, który jak dawno żaden zmienia świat. A że niektórzy mają o nim błędne wyobrażenie - nic nie poradzimy.
odważni jeszcze zostają
@Mjakson84: jakis konkretny przyklad? Bo jedyne co znalazlem to zastepowanie ludzi z europy/USA another indian (AI) xD