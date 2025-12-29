Starsze Radeony przyspieszyły o 30%. Nowy sterownik Linuxa zaskakuje
Wraz z wersją 6.19 j---a Linuxa pojawiły się zmiany, które przekładają się na wyraźny skok wydajności układów Radeon HD 7000 oraz HD 8000, zaprezentowanych ponad trzynaście lat temu. Dzięki pracownikom Valve, starsze Radeony otrzymały wsparcie sterownika AMDGPU, a skok wydajności sięga 30%.jestemjakijestem1212
Ponadto gry wymagające ray tracingu (tj. Indiana Jones & The Great Circle) z tą kartą, da się w ogóle odpalić tylko na Linuksie.
Moderacja uznała, że:
Czy to teraz udało się z nich wycisnąć więcej niż przewidywał producent?
W zasadzie chyba tylko CS:GO i rocket league bo wszystko co ma innego AC niż EAC i tak na linuxie sie nie odpala dla zasady.
@mkkm-chopy: Nie popracują, bo optymalizacja jest cholernie droga. Kryptobańka sprzed paru lat i spowodowane nią wysokie ceny kart graficznych dobitnie pokazały, że dopóki da się to kupić (nawet znacznie drożej) to ludzie i tak kupią. To nigdy nie było tanie hobby, a kilka tysięcy złotych więcej nie zrobi pasjonatom aż takiej różnicy.
Playstation 6 w cenie 12k PLN i tak się
Jak masz AMD to czekasz 13 lat żeby mieć nominalną wydajność i to dopiero na loonixie xD