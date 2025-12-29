Tak PiS, wraz ze swoimi akolitami, budował kastę oligarchów i miał być w tym bezkarny, bo chciał zaorać system sprawiedliwości w Polsce rękami Zero. Na szczęście się im to nie udało dzięki niezłomnej postawie znakomitej większości sędziów i prokuratorów ze wsparciem TSUE oraz polskiego społeczeństwa. Czas rozliczeń nadchodzi nieubłaganie, a ci co uciekli na Węgry albo na Białoruś też w końcu zostaną rozliczenia.



PiS to komuna Bis!