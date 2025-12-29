Nie żeby coś, ale to manipulacja...

Bo w Polsce to też tak działa, że bez zalogowania Google ma SafeSearch odpalone domyślnie, choć nie zawsze - nie wiem jak to działa bo czasami żeby go wyłączyc trzeba się zalogować, czasem nie. Ale po zalogowaniu możesz nadal mieć poblokowane wyniki wyszukiwania, bo w naszym kraju Google również wymaga podania dowodu / zdjęcia jak ich algorytmy stwierdzą że nie masz 18 lat. Mimo, że u Pokaż całość