Australia wymaga od teraz dowodu jeśli ktoś chce użyć wyszukiwarki
Tak muszą potwierdzić swoją tożsamość aby używać internetu, witamy w nowym pięknym świecieiggy_p
Komentarze (83)
P. S: Australia już ma głupsze społeczeństwo niż Polska, jak widać chcą to pogłębić xd
@Sokar: (ʘ‿ʘ)
Gdyby ktoś chciał zwalić na lewica lub prawicę, to od razu dodajmy, że to jeden ujjj
@madero: Ty się wymigałeś nawet od nakazu nauki ale przynajmniej nie jesteś dziś Chińskie multikulti. Klasyczny analfabetyczny bełkot.
Zaraz jak w Anglii nie będzie można krytykować działań rządu...
No to co robiła lewica yyyy to znaczy liberałowie z prawicy w Australii to był koszmar XD
No i wiadomo, ze trzeba tez wiekszosci ograniczyc prawa wyborcze, bo to chyba czesc wykopowego bingo gdy sie z kims nie zgadzamy XD
Bo w Polsce to też tak działa, że bez zalogowania Google ma SafeSearch odpalone domyślnie, choć nie zawsze - nie wiem jak to działa bo czasami żeby go wyłączyc trzeba się zalogować, czasem nie. Ale po zalogowaniu możesz nadal mieć poblokowane wyniki wyszukiwania, bo w naszym kraju Google również wymaga podania dowodu / zdjęcia jak ich algorytmy stwierdzą że nie masz 18 lat. Mimo, że u