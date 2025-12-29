Tatuaże wpływają na układ odpornościowy
Międzynarodowy zespół naukowców wykazał, że tusz do tatuażu może powodować długotrwałe zmiany w układzie odpornościowym. Przyczyną ma być fakt, że może on gromadzić się w węzłach chłonnych. Wyniki badania opublikowano w prestiżowym czasopiśmie "Proceedings of the National Academy of Sciences".ono6767
Komentarze
Niestety, nie jestem już prawiczkiem. Masz jakiś inny pomysł jak być dla brudnopisów niewidzialnym?
@L3stat: dobra pamięć to nie mądrość ani nawet inteligencja.
Znam np kobiety które wydają się być ogarnięte i rozumne, po czym widze jak sie dały naciągnąć wsiowym idiotkom w salonach """urody""" i dają sobie zgolić brwi i narysować je znowu markerem. To jest gorszy dramat niż mały tatuaż.
Wesoło tez się robi kiedy tatuaż się usuwa - rozbite laserem cząsteczki tuszy wędrują sobie z krwią po całym organizmie.