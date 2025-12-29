A jak się weźmie pod uwagę że połowa tatuażystów tnie koszty i kupuje tanie chińskie tusze o niewiadomym składzie, a potem przelewa je do buteleczek po oryginalnych, żeby klient się nei kapnął... to się robi jeszcze weselej.

Wesoło tez się robi kiedy tatuaż się usuwa - rozbite laserem cząsteczki tuszy wędrują sobie z krwią po całym organizmie.