Ale to już było, za PRL-u dużo była takich konfidentów, milicja nawet za donoszenie im płaciła, mało tego milicja za donoszenie uwalniała złodziei, bandytów itp itd zresztą dziś tak działa milicja Putin, płaci bandytom którzy donoszą na uczciwych ludzi którzy walczą z reżimowym systemem, UE też zaczyna być reżimem!! Przyzwyczaicie się, WŁADZA DEPRAWUJE co widać po UN- ijnych politykach oraz tych z KE.