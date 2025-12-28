Unia wprowadza "Zaufanych Sygnalistów". Czy to koniec wolności słowa w sieci?
Akt o usługach cyfrowych (DSA) wchodzi w nową fazę. Kontrowersyjne organizacje zyskują status "Zaufanych Sygnalistów", których zgłoszenia platformy muszą traktować priorytetowo. Krytycy ostrzegają przed prywatyzacją cenzury i arbitralnym usuwaniem treści pod pretekstem walki z mową nienawiści.awres
@WH40K: Po co się wyprowadzać na Białoruś, przepraszam, w Białoruś, skoro tutaj wkrótce będzie taki sam, jak nie większy, zamordyzm? Tylko stracę na bilet.
@eko-port-karnowski: plus. Władza nie lubi jak się jej patrzy na ręce I rozpowszechnia jej wały.
@eko-port-karnowski: Teraz jest w wersji 2.0.
taka sytuacja
Nie może tak być, że POPiS ma wszystkie media, a mimo to poparcie spada, bo na jakimś wykopie i innych kanałach im wypominają, że jedziemy w ścianę, a rządy nic nie robią, że socjalem się nie wykarmimy, że unijne pseudo eko nic nie daje, a stawianie kolejnych fotoradarów i podwyżki
Neuropa się cieszy, w końcu Korea Północna się zbliża coraz bardziej :)
a wolność słowa jednak bedzie siedziała związana i zakneblowana w kącie na stosie książek do spalenia