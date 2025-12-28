Widziałem to parę dni temu na fb. Winny wg komentarzy oczywiście właściciel, ale nie właściciel i psy. Psy do o-------a, a właściciel do paki. Niestety w tym gównie zwanym polską nikt nie poniesie konsekwencji.

Mój ojciec miał podobny przypadek z kozami. Banda wałęsających się psów zaatakowała kozy na wypasie. Nie będę pisał, że to były bezpańskie psy, bo większość psów ma jednak swoich właścicieli.