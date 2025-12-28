Psy zagryzły stado ciężarnych owiec
W Kolonii Bolesławiec Chróścin niemal całe stado owiec zostało zagryzione przez psy poruszające się bez opieki. Owce stanowiły podstawę prowadzonej hodowli. Owce były również wykorzystywane do szkolenia psów pasterskich. Na obecnym etapie odnaleziono właścicieli psówWincyyyyj
Komentarze (30)
najlepsze
I chodzę później na spacer by podziwiać psie gówna przy chodnikach.
A te z artykułu do odstrzelenia - szkodniki. My wiemy, że zagryzły owce ale nie wiemy o dzikich zwierzętach, które też być może padły ich ofiarą.
Ostatnio musiałem dobijać gołębia bo zasrane koty sobie go upolowały i zżerały żywcem. Koty
Mój ojciec miał podobny przypadek z kozami. Banda wałęsających się psów zaatakowała kozy na wypasie. Nie będę pisał, że to były bezpańskie psy, bo większość psów ma jednak swoich właścicieli.
można się rozejść