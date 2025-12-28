Przesąd, w który wierzy prawie każdy Polak
Idziecie w gości. Drzwi się otwierają, próbujecie się przywitać. a rozmówca, zamiast podać wam rękę, mówi stanowczo: nie przez próg!. Ewentualnie to wy byliście, może i ze sto razy, tym właśnie rozmówcą, przestrzegającym, że przez próg nie wolno się witać. Ale dlaczego?mirekwirek
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 120
- Odpowiedz
Komentarze (120)
najlepsze
Na przykład na epilepsję miał pomagać palec nieboszczyka, gdzie wierzono, że średni palec zmarłego (szczególnie wisielca) lub dotknięcie zwłok może uleczyć padaczkę. Albo chore dziecko przenoszono przez okno i wnoszono drzwiami, żeby gorączki sie wyzbyć.
Albo, tracenie trumną w prog, aby zmarły z zaświatów nie straszył.
Ha tfu na psa zły urok.
@Vinizius: Znaj proporcją mocium panie. Nie wiem czy zrozumiesz. Wiec inaczej, ty mi wyciagasz szpilke Jedwabnego, ja ci daje armate Auschwitz, tureckiego mordowania Ormian czy milionow zabitych w maszynce do miesa Gulag. itd itp.
Polska jest humanitarnie i humanistycznie krajem po dobrej stronie historii. Tak statystycznie.
@towarzysz-eko: Myślę, że nikomu nie przeszkadza taka tradycja.
@towarzysz-eko: Jako osoba, która bardzo nie lubi tego zwyczaju uważam dokładnie odwrotnie. Chcę kogoś powitać, wyrazić szczerze spontaniczną reakcję na spotkanie z kimś, a tu na dzień dobry słyszę, że robię to źle - tak się nie robi, gość ma najpierw wejść, a dopiero potem może się przywitać. Od razu robi się relacja niesymetryczna - jeden poucza drugiego jak się powinien zachowywać.
Przy ziewaniu następuje często mimowolny wytrysk ze ślinianki, więc zakrywanie ust ma jak najbardziej sens.
Tu macie filmik - https://www.tiktok.com/@adam_mirek/video/7034839752549485829 , sory że z TikToka ;)
@pedal7: Mi się zawsze wydawało, że to kwestia tego, że gest pokazania palcem jest rozpoznawalny z większej odległości i wyraźnie sygnalizuje osobie wskazywanej, że ktoś na nią wskazuje. Zamiast tego sugerowane są bardziej dyskretne rozwiązania.