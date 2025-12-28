Co jak co ale wygrała w życie, nie dość, że urodziła się w jednym z lepszych miejsc na świecie do życia, żyła w tych pięknych latach i mogła żyć w takiej Francji którą ja znam tylko z filmów, wylosowała niezłe geny co przekuła na pieniądze i jeszcze dożyła ponad 90 lat. Czy dało się lepiej przeżyć takie życie? Niektórzy to mają szczęście.