Brigitte Bardot nie żyje. Ikona kina miała 91 lat
Brigitte Bardot francuska aktorka, ikona kina, zmarła w wieku 91 lat. Informację o śmierci aktorki ogłosiła Fundacja Brigitte Bardot w oświadczeniu wysłanym mediom.Bobito
najlepsze
Czasem się mówi że "wielka strata dla filmu/muzyki/literatury/czegokolwiek" a tak naprawdę to wielka strata nastąpiła kiedy dana osoba przestała występować.
Wielką stratę Bruce'a Willice'a. Johna Deacona, Jacka Nicholsona albo Clinta Eastwooda przeżyliśmy już dawno temu, jeżeli kiedyś umrą to umrze po prostu zwykły człowiek a nie wielka gwiazda, bo cały swój potencjał już dawno wypalili.
Podobnym przypadek z Sydem Barretem
@sawes1: mmmmm Barbarella
Noż. "Alesz" i "przeciesz" teSZ piszesz?