Górnicy koplani Silesia domagają się takich samych osłon jak górnicy z kopalń Skarbu Państwa. Sęk w tym, że o ile powinno nam zależeć na zamykaniu nierentownych kopalń państwowych, do których dokładamy miliardy złotych, tak prywatna kopalnia Silesia chyba nie powinna nas obchodzić? Dlaczego z moich i Waszych pieniędzy ma być finansowana prywatna firma (często pojawia się nazwisko "Sutkowski").

Streszczenie powiązań finansowych:

- kopalnia Silesia jest własnością Bumech SA (od 2024.XI w stanie restrukturyzacji, 2025.XII Bumech chce wydzierżawienia kopalni od zarządcy masy sanacyjnej, aby utrzymać wydobycie i część zatrudnienia - ponad 700 osób ma być zwolnionych.)

- największymi akcjonariuszami Bumech są: Marcin Sutkowski 33,39% (również przez fundusz ITIF), Fundacja Przystań (Ścinawa) 16,69% akcji, Zdzisław Gdaniec 6,36% akcji, w Radzie Nadzorczej: Tomasz Dera przewodniczący, Anna Sutkowska wiceprzewodnicząca.

- w zarządzie i radzie fundacji Przystań są: Dorota Giżewska, w radzi fundacji: Renata Sutkowska, Bartosz Sutkowski, Radosław Sutkowski.

Czy na pewno chcemy by pieniądze z naszych podatków szły na osłony pracowników prywatnej firmy?

Dla jasności kilka informacji o Bumech:

- kapitalizacja: Ok. 198 mln zł (2025.XII)

- głównie spółki grupy:

-- Bumech Montenegro d.o.o. – podmiot odpowiedzialny za wydobycie boksytu w Czarnogórze,

-- Capital Partners S.A. (w likwidacji) – nowa spółka w portfelu; w grudniu 2025 r. Bumech przejął nad nią kontrolę korporacyjną (objęcie 50% akcji), co ma służyć budowie regionalnego hubu multi-utility (multienergetycznego).

-- Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o - obecnie ratowana w ramach "masy sanacyjnej" poprzez restrukturyzację zatrudnienia i umów, aby firma przetrwała