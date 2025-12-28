NFZ obniży część wycen od nowego roku
Narodowy Fundusz Zdrowia od nowego roku obniży wyceny czterech popularnych świadczeń medycznych - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Chodzi o pieniądze, które szpitale otrzymują za wykonane zabiegi i badania. NFZ tłumaczy to koniecznością urealnienia stawekMetris
Komentarze (68)
@Anomalocaracid: do tego mamy tylu lekarzy wykonujących ablację że ho ho, do tego muszą dojeżdzać po 200km na zabiegi w konkretnym szpitalu bo to ,,medyczne ekipy turystyczne,,.
@Lrrr_from_Omicron_Persei_8: faktura to nie zarobek, po drugie takie faktury wystawia <1% lekarzy ... no dramat, dorosłych ludzi urobić jak dzieci.
@TomdeX:
ale to jest dzialka pracodawcow... co ma miec do tego NFZ? NFZ nie placi ZA LEKARZA, tylko za USLUGE.
@TomdeX:
nie, misiu, lekarz nie dostaje procetna od procedury. Takie cos, to moze miec w SWOIM KONTRAKCIE ZE SZPITALEM/PLACOWKA konkretny lekarz, a nie ze jest to ODGORNE.