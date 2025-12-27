ludzie świecą emitując słabe światło, którego nie widać gołym okiem
Badania sugerują, że wszyscy ludzie emitują subtelne światło aż do śmiercistarnak
@7502-6038: to nie jest wolna energia, bo ogniwa się zużywają, a światło które pada na panele nie pada na ziemię i np. nie ogrzewa gleby. Pod panelem nie posiejesz pszenicy - owszem na ten moment nie potrzebujemy paneli aż tak dużo żeby likwidować pola uprawne więc jest miejsce i na to i na to ale matematycznie energia która została zużyta
@deletenomads: jesteś pewien, że w paśmie 200-1000 nm?
UPE powstaje, gdy chemikalia w twoich komórkach tworzą niestabilne cząsteczki zwane reaktywnymi formami tlenu (ROS), czyli produkty uboczne metabolizmu organizmu.
Metabolizm w telefonie i grzejniku?
Po śmierci też zwłoki promieniują światłem (choć poza skalą tego co widzi ludzkie oko), podobnie jak wszystkie fizyczne obiekty powyżej 0 stopni K, czyli praktycznie wszystkie realne fizyczne obiekty.
Żywy człowiek promieniuje przeważnie trochę mocniej niż martwy, przez to, że przeważnie żywy jest cieplejszy niż martwy człowiek. Plus mogą zachodzić dodatkowe procesy biochemiczne wytwarzające dodatkowe fotony, jak sugerują te badania, przez
Zabawne chociaż teoretycznie możliwe.
Ultraweak Photon Emission (UPE):
- to nie jest promieniowanie cieplne
- to rzeczywiste fotony światła (częściowo z zakresu widzialnego)
- powstają w reakcjach biochemicznych w komórkach (stres oksydacyjny, metabolizm)
- są miliony razy słabsze niż próg widzenia
Ps. Grubasy świecą lepiej, bo to się liczy od powierzchni ciała.