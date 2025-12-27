Energiewende na sterydach. Niemcy wydadzą fortunę, by prąd przestał drożeć.
Miało być tanio i ekologicznie, a kończy się gigantycznymi subwencjami z budżetu. Niemiecki rząd rzuca na odcinek energetyczny 29,5 mld euro w samym 2026 roku. Co ciekawe, media za Odrą wprost piszą, że to nie do utrzymania (nicht nachhaltig). Czy niemiecki model energetyczny właśnie się zapycha?awres
Putin rozpoczął wojnę i cały ich plan szlag trafił
Aktualnie o ile nie znajdujesz się w Hiszpanii albo Grecji aby nastawiać sobie solarów to nie istnieje lepsze źródło prądu.
@dziacha: Ale to nie wina Unii Europejksiej, że niemieccy gazpromowi politycy pozamykali atomówki i chcieli upiec dwie pieczenia na jednym ogniu - tani gaz i równocześnie napychanie własnej kabzy przez kupno tego gazu xDDD
@dzem_z_rzodkiewki: I tylko rachunki za prąd coraz wyższe.
U szwabów to wykonalne, bo oni kopalnie zamykali jedynie, nie to co ich namiestnik w Polsce, który kopalnie zasypywał i są nie do przywrócenia.
@hieronimek: Masz rację. Ale do tego trzeba mądrego społeczeństwa i Polaków w rządzie. Tyczy się to również elektrowni atomowej, która nigdy nie
Putlerowi dokładnie o to chodzi, abyśmy pogrążyli się w tym zielonym wiatrakowym szaleństwie. To zrujnuje gospodarkę, huty, które muszą mieć stabilne źródło energii. Blackout to dla hut śmierć. Kto nam sprzeda prądy, gdy nie będzie wiało?
Średnia roczna prędkość wiatru:
- Holandia około 18 m/s
- Dania od 5 do 8 m/s
- Polska 2,8 do 3,5 m/s
Optymalna prędkość wiatru dla większości turbin wiatrowych wynosi od 10 do